Mañueco asegura gestión y estabilidad en su visita a Santa Marta: "Si tenemos que pactar con otra fuerza política, será para cuatro años; no será para que dejen el barco a mitad de trayecto"

El actual presidente de la Junta de Castilla y León y candidado a la reelectura en las próximas elecciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado este sábado de Santa Marta de Tormes. Aunque no ha querido centrar la conversación en la localidad una vez su alcalde, David Mingo, quien sí ha dedicado unos minutos a hablar sobre los proyectos del municipio, le ha entregado la palabra.

Mañueco ha agradecido a su compañero tanto su cariño como su datos, aunque luego ha asegurado no querer hablar de las inversiones ya hechas en el municipio, ni tampoco sobre el programa electoral por ser algo "que todos saben": "Os voy a hablar de qué es lo que hemos hecho". "Hemos conseguido que Castilla y León sea líder en servicios públicos. No hay otra comunidad autónoma que pueda decirlo. Somos los mejores en educación, en políticas sociales, en atención a los mayores y dependientes", ha defendido.

Ha recordado la creacción de empleo, que hay "más mujeres trabajando que nunca en toda nuestra historia", la implementación de la tarjeta Buscyl. Y ha hablado de los entornos rurales: "Estamos ayudando a que se mantengan abiertos 930 bares en 930 localidades de nuestra tierra. No todos los pueblos son como Santa Marta. Hay pueblos pequeños y necesitamos mantener los pueblos abiertos porque eso es mantener abierto el bar, es mantener abierto el pueblo y que tenga vida ese pueblo".

El líder popular ha hecho mención a quienes cuestionan que su partido lleva al frente de la Junta varias décadas: "Pues claro que llevamos muchos años, porque nos vota la gente".

Mañueco ha sacado a colación de nuevo el lema de su campaña, el hacer de Castilla y León el mejor lugar para vivir. "Lo podemos conseguir. Yo quiero que Castilla y León peleen con los mejores. Quiero una ambición para mi tierra. En esta tierra que tiene tanta historia, lo que quiero es futuro y oportunidades para las personas de nuestra tierra", ha defendido.

"Es el momento de la política, de la buena política. Y la buena política necesita, en primer lugar, gestión eficaz. En segundo lugar, ser capaces de ofrecer estabilidad a la sociedad, a las personas, que sigan creyendo en sí mismas, que sigan mirando hacia adelante. Esa buena gestión, esa estabilidad, la queremos ofrecer como modelo a nuestro país. Y yo no tengo la menor duda de que vamos a ganar las elecciones".

También ha hecho mención a la posibilidad de necesitar pactar con Vox... aunque con cierta pulla hacia la formación ultraderechista y su pasado conjunto en La Comunidad. "Vamos a gobernar cuatro años, si tenemos que pactar con otra fuerza política, será para cuatro años. No será para que dejen el barco a mitad de trayecto, no será para que dejen tirados a sus votantes, no vamos a exigir estabilidad".

Asimismo, ha asegurado un gobierno para todos: "Hay gente que no nos va votar y va a haber gente que no nos votará. ¿Y qué pasa? ¿Que esos no merecen que tengan un buen gobierno, que es lo que ofrece el Partido Popular? Ellos también merecen tener un buen gobierno. Por eso ofrecemos certezas y ofrecemos futuro, miramos más allá. Somos capaces de mirar al horizonte, de proyectar esa ambición".