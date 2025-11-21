Este es el mapa de olores de Salamanca: el este agrupa todas la macrogranjas y proyectos frente a las minas en el oeste

El mapa de proyectos de macrogranjas y plantas de biogás, biometano, hidrógeno verde y biomasa lo deja claro. Todas las iniciativas construidas o en proceso de autorización se concentran en el este de la provincia de Salamanca, la mayoría de ellas relativamente cerca de la capital de Salamanca mientras que la mayoría de los proyectos mineros se concentran en el oeste, tierra rica en estaño, wolframio y tierras raras.

Este mapa, elaborado por la Plataforma Cuidemos Villamayor, que se opone a los proyectos que afectan al municipio y que llevan años generando malos olores, servirá para debatir el modelo de territorio que se prevé en la provincia este sábado en un encuentro que reunirá a diversas entidades que se oponen a estas iniciativas como Sierra de Gata, Machacón, Rebollar, Babilafuente, Tornadizos o Gajates, además de Villamayor.

El encuentro tendrá lugar en el auditorio Antonio Gamoneda de Villamayor a partir de las 10.00 horas. Arranca la actividad con una intervención de Jeromo Aguado, campesino y pastor jubilado que analizará la nueva relación entre el campo y la ciudad. Los miembros de la plataforma analizaran el mapa de macroproyectos de biogás, mineros y energéticos en la provincia de Salamanca que desestabilizan la realidad urbana y rural. Tras un descanso habrá una mesa redonda con un debate posterior.