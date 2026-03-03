Una marcha por la igualdad, una obra teatral, un taller y una exposición centran los actos por el 8M en Aldeatejada

La celebración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, se celebrará desde el viernes 6 de marzo al 8 en Aldeatejada con diferentes actividades como una obra teatral, un taller y una exposición que culminarán con la II Marcha por la Igualdad que completará el recorrido de ida y vuelta hasta Miranda de Azán.

'Sin coto a mi libertad' es la obra de teatro que tendrá lugar el día 6 a las 20:30 horas en el Centro de Día, por parte de la compañía salmantina Métrica Pura, dedicada a la escritora Carmen Martín Gaite.

El sábado 7 de marzo la Asociación Garduñas con Peinetas han programado un taller para familias y otro para adultos de 17 a 19 horas en las antiguas escuelas y en el Centro de Día, que se titula 'Magia en la ciencia', un taller familiar que se complementa con la sesión para adultos 'Mujeres en academia', abierta al público el sábado por la tarde y el domingo por la mañana.

El mismo domingo se celebrará la II Marcha por la Igualdad para la que es necesario inscribirse previamente en la Biblioteca Municipal Miguel Delibes hasta el 5 de marzo y para la que se requiere cuatro euros con los que se incluye avituallamiento y una camiseta; tras finalizar el recorrido se realizará un sorteo de regalos. Habrá también una comida de convivencia en las antiguas escuelas.

Soraya San Juan, concejala de Educación y Cultura, ha indicado que "siempre organizamos una pequeña programación cultural para los vecinos, a la que el año pasado añadimos la marcha por la igualdad que resultó todo un éxito de participación. Por eso apostamos por un nuevo recorrido que es una oportunidad para compartir momentos de convivencia y dar visibilidad al Día de la Mujer".