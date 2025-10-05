Marta Rodríguez ilumina Santa Marta con su exposición “Colores y miradas del alma”

La Sala Protagonistas de Santa Marta de Tormes acoge desde esta semana la exposición “Colores y miradas del alma”, de la artista salmantina Marta Rodríguez González-Carvajal. La muestra combina paisajes urbanos y naturales con retratos llenos de expresividad, ofreciendo al visitante un recorrido visual que refleja experiencias personales y emociones profundas.

Rodríguez, que descubrió la pintura tras dejar su trabajo debido a problemas de salud, destaca la importancia de las miradas en sus retratos: “A través de ellas se ve el alma de las personas con las que estoy en comunicación durante los tres meses que dedico a cada obra”, afirma. Cada cuadro refleja un cuidado minucioso en los detalles, tanto en la pincelada como en la elección de colores, incluyendo tonos oro, plata y bronce, que aportan simbolismo y fuerza a la composición.

El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, invitó al público a visitar la exposición, subrayando “el extraordinario afán de superación de la artista y cómo cada obra cuenta una historia que va más allá del óleo y del color”.

La colaboración de su marido, el musicólogo y compositor José M.ª García Laborda, añade otra dimensión artística: música y poesía acompañan varios cuadros y retratos, creando un diálogo único entre imagen y sonido.

La Sala Protagonistas, junto al Museo de Arte Contemporáneo José Fuentes, abre sus puertas de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de miércoles a domingo de 16:30 a 19:30 h, permitiendo disfrutar de esta experiencia sensorial y emocional.