Medio millar de escolares se inscriben en la iniciativa ‘Al cole vamos andando’

Durante la semana pasada se llevó a cabo el segundo sellado del curso del pasaporte “Al cole vamos andando” de Carbajosa. Una iniciativa innovadora de la concejalía de Medioambiente, impulsada por La Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa, que ha logrado la participación de 650 escolares en la primera semana de clases tras las vacaciones de Navidad.

El sellado se realizó durante la semana del 12 al 16 de enero, con una media de participación diaria de 130 escolares, que acudieron caminando al colegio en el inicio del segundo trimestre con la motivación de completar su pasaporte.

Esta segunda semana de sellado del curso concluyó con una pequeña fiesta final celebrada el pasado sábado por la mañana, en el gimnasio del C.E.I.P. Pablo Picasso, a la que asistieron 200 niños y niñas, y en la que pudieron recoger sus recompensas por haber obtenido sus sellos durante la semana.

Al cole vamos andando Carbajosa (2)

El siguiente sellado se realizará en el inicio del tercer trimestre del curso escolar.

El pasaporte “Al cole vamos andando” fomenta desde edades tempranas una rutina saludable, la autonomía infantil y el respeto por el entorno, al tiempo que contribuye a reducir el tráfico y la contaminación en los accesos de los centros educativos del pueblo.

El Ayuntamiento de Carbajosa agradece la alta participación y la implicación de las familias, y seguirá trabajando para poner en marcha nuevas iniciativas centradas en la infancia y la movilidad sostenible.