Más de medio millar de vecinos participan en la Semana Europea de la Movilidad de Carbajosa

La “Feria de la Movilidad” celebrada en el Recinto Ferial de Carbajosa se convirtió en el cierre ideal de una Semana Europea de la Movilidad que ha contado con una agenda de actividades atractivas, variadas, sostenibles y para todos los públicos. En la “Feria de la Movilidad” unos 220 niños, que fueron andando a la escuela durante la semana pasada, canjearon los sellos de su pasaporte “Al cole vamos andando” en la ruleta de premios, que fue todo un éxito entre las familias. Los más jóvenes pudieron disfrutar también de cars a pedales, de un circuito de agilidad, de baloncesto en silla de ruedas y de una exposición de coches eléctricos y patinetes eléctricos, y los más pequeños del circuito de “amotos” de “Los Auténticos Moteros de Carbajosa de la Sagrada”.

Los vecinos disfrutaron el martes pasado de una “Yincana Sostenible” en la que tuvieron que superar pruebas como una contrarreloj en patinete, pintar huellas de las rutas escolares, guiar a una persona con los ojos vendados, etc.

El miércoles se llevó a cabo una exhibición de BMX y Trial protagonizada por Pablo Bravo, Shasa Álvarez y miembros de “Showriders”, todos ellos referentes en estas disciplinas a nivel nacional y mundial. Los deportistas deslumbraron a los cerca de 100 vecinos presentes en la pista de pumptrack con números acrobáticos de gran dificultad.

Por último, el jueves por la mañana se organizó un paseo a Salamanca en el que se fomentó la convivencia a través de la actividad física. A su regreso, los participantes disfrutaron de un aperitivo en el Hogar de la Tercera Edad.

A estas actividades hay que sumar el sellado de pasaportes “Al cole vamos andando”, que se desarrolló durante toda la semana anterior, pensado para fomentar que los más pequeños vayan andando a la escuela, y el Circuito de Educación Vial, que estuvo también disponible de lunes a viernes por la mañana, y en el que participaron 300 escolares de 3º a 6º de Primaria de los colegios de Carbajosa, los cuales se divirtieron a la vez que aprendieron sobre seguridad vial.

Esta nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad en Carbajosa ha evidenciado el compromiso del Ayuntamiento y los vecinos con una movilidad más sostenible y saludable.