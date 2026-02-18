La mejora del acerado en la plaza Conde de Barcelona de Santa Marta evitará filtraciones en los garajes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha comenzado las obras para sustituir parte del acerado de la plaza del Conde de Barcelona con las que se atajarán los problemas de filtraciones en los garajes del entorno. Se trata de unos trabajos puntuales enfocados en la reparación y subsanación de problemas en un tramo específico de 123 m2.

En concreto, la actuación —que supone una inversión total de 19.723 euros—, consiste en picar y retirar la antigua baldosa en el tramo afectado, para luego proceder a impermeabilizar la cubierta de los garajes y los edificios contiguos. Posteriormente, se instalará la nueva baldosa, se corregirá la altura del rasante, se pintará y se instalará un nuevo tramo de vallado acorde con el que ya existe en la plaza.

Los trabajos responden a las demandas de los vecinos afectados y persiguen el objetivo de evitar mayores daños en las baldosas consecuencia directa del tránsito constante que soporta la plaza, una de las más concurridas de Santa Marta.