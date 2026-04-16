Mercadillo, presentación de libros y muchas más actividades en la Semana del Libro en Castellanos

La biblioteca municipal de Castellanos de Moriscos celebrará del 17 al 24 de abril la Semana del Libro con una variada programación cultural destinada a todos los vecinso sin importar su edad. Durante toda la semana, el Centro Isabel Méndez acogerá un mercadillo solidario organizado en colaboración con Down Salamanca, además de la exposición titulada 'Olvidados entre páginas'. Paralelamente, la biblioteca invitará a los usuarios a participar en una cita a ciegas con un libro para descubrir nuevas lecturas, ofreciendo un obsequio a quienes se sumen a las actividades.

El programa arrancará el viernes 17 con sesiones de cuentacuentos a cargo de Maribel, destinadas a niños desde primero de Infantil hasta segundo de Primaria en tres turnos horarios. Esa misma tarde, el Club de los Cuentistas y el Club de Animación llevarán a cabo la actividad Decorando la biblioteca, abierta a alumnos a partir de segundo de Primaria previa inscripción.

La programación continuará el lunes 20 con la presentación literaria de las novelas 'Rencillas', de Concepción Guinaldo, y 'Lágrimas de poeta', de Benito González, en el Isabel Méndez. El martes 21 será el turno de un taller de encuadernación artesanal impartido por Down Salamanca para mayores de 8 años, requiriendo inscripción previa antes del día 16. Finalmente, el miércoles 22 se cerrarán los actos destacados con una sesión de cuentacuentos sobre igualdad y solidaridad para niños de entre 3 y 9 años, organizada por la Fundación Proyecto Solidario por la Infancia y la Asociación TODOcuenta.