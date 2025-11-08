El Mercado Solidario de 'Castegatos' llega a Castellanos de Moriscos los próximos 15 y 16 de noviembre
Es la quinta edición de esta cita tan especial organizada por la Asociación 'Castegatos', en colaboración con el Ayuntamiento del municipio
Por quinto año consecutivo, Castellanos de Moriscos pone en marcha su Mercado Solidario. Organizado por la Asociación “Castegatos”, con la colaboración del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos y de su Concejalía de Bienestar Animal, es ya una iniciativa de lo más popular, pues recibe visitas de distintos puntos de la provincia y de la capital. Una cita anual imprescindible.
Será en los próximos 15 y 16 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas en el centro cultural San Roque, en el número 1 de la calle Centro de Castellanos de Moriscos.
El mayor mercado rural de segunda mano, que es posible gracias a la solidaridad de los vecinos de Castellanos de Moriscos y simpatizantes de 'Castegatos' de todo Salamanca, que ofrece productos de todo tipo a precios muy reducidos, de segunda mano y nuevos.
Cabe destacar su oferta de ropa y accesorios del hogar, así como artículos deportivos, escolares y de oficina, accesorios del hogar, regalos para Navidad y, como no, complementos gatunos variados y originales. Todo a precios más que accesibles y populares.
