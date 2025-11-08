El Mercado Solidario de 'Castegatos' llega a Castellanos de Moriscos los próximos 15 y 16 de noviembre

Por quinto año consecutivo, Castellanos de Moriscos pone en marcha su Mercado Solidario. Organizado por la Asociación “Castegatos”, con la colaboración del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos y de su Concejalía de Bienestar Animal, es ya una iniciativa de lo más popular, pues recibe visitas de distintos puntos de la provincia y de la capital. Una cita anual imprescindible.

Será en los próximos 15 y 16 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:00 horas en el centro cultural San Roque, en el número 1 de la calle Centro de Castellanos de Moriscos.

El mayor mercado rural de segunda mano, que es posible gracias a la solidaridad de los vecinos de Castellanos de Moriscos y simpatizantes de 'Castegatos' de todo Salamanca, que ofrece productos de todo tipo a precios muy reducidos, de segunda mano y nuevos.

Cabe destacar su oferta de ropa y accesorios del hogar, así como artículos deportivos, escolares y de oficina, accesorios del hogar, regalos para Navidad y, como no, complementos gatunos variados y originales. Todo a precios más que accesibles y populares.