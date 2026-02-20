Miranda de Azán denuncia el ‘olvido’ de la Junta con su depuradora de aguas residuales

El alcalde de Miranda de Azán, José Luis Sánchez Martín, ha denunciado el ‘olvido’ y la falta de respuesta de la Junta de Castilla y León con un asunto vital para el municipio: la depuración de aguas. Asegura el regidor que desde el 2024 han intentado tener reuniones tanto con el Somacyl como con la Consejería de Medio Ambiente tras haber solicitado la instalación de una depuradora de aguas residuales en la localidad y nunca han obtenido respuesta. Una falta de comunicación institucional que deja a la localidad sin un servicio que ahorraría al municipio 10.000 euros anuales, actualmente depuran en Aldeatejada gracias a una tubería de 4 km que tiene tanto filtraciones como fugas, y tendría beneficios para el medioambiente.

El alcalde de la localidad asegura que ha querido retomar este asunto tras conocer la intención del presidente de la Junta de instalar “mas depuradoras para la próxima legislatura” recordando que el municipio ha solicitado una, que supondría un gasto anual al Ayuntamiento de unos 15.000 euros, cuando ahora pagan unos 25.000 al año por un servicio deficiente, que filtra agua de lluvia ya que la tubería da problemas desde 2013.

A modo de denuncia, Sánchez Martín ha escrito una carta abierta al presidente, en la que asegura que “algún motivo habrá para este descuido” y pide ayuda al presidente “sabiendo su compromiso con la despoblación, el medio ambiente y las empresas”.