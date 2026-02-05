Miranda de Azán está de nuevo en alerta por inundación

Los vecinos de Miranda de Azán vuelven a estar alerta, mirando al cielo, que sigue descargando agua, y al arroyo que se ha vuelto a desbordar debido a las intensas lluvias de esta noche. Las mismas calles de la semana pasada vuelven a estar inundadas ya que ni el regato ni el arroyo de la localidad son capaces de sacar tanta agua.

En esta ocasión, los vecinos estaban algo más preparados y han intentado proteger las casas con tierra y tablones para elevar el nivel de las aceras, sin embargo, las calles están ya completamente anegadas y el regato baja desbordado con fuerza. Hasta la localidad se ha desplazado una dotación de los bomberos del parque de Villares de la Reina.

Por otra parte, está cortada al tráfico la carretera del Sitio Histórico de Los Arapiles que está completamente inundada por las lluvias. La vía, que une Arapiles y Calvarrasa de Abajo es intransitable como se puede ver en el siguiente vídeo. Por inundación está tambien cortada la DSA 206, en Monterrubio de la Armuña.