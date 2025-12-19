Las mujeres de Carbajosa donan productos frescos al banco de alimentos por valor de 500 euros

La asociación de Mujeres de Carbajosa de la Sagrada ha vuelto a colaborar de forma solidaria con el banco de alimentos de la localidad entregando productos frescos que serán repartidos entre las familias del municipio. Este año, las mujeres han hecho entrega de productos por valor de 500 euros. La mayoría han sido productos frescos como carne fresca de pollo, lomo y dulces navideños.

Aunque AMUCAS hace donaciones a distintas causas, el banco de alimentos del municipio recibe donaciones en años alternos con la entrega de lotes de productos en estas fiestas navideñas con el fin de ayudar a los vecinos del municipio que más lo necesitan.