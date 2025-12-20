Una multitud de "Papá Noeles solidarios" desfilan en moto por Santa Marta

Santa Marta se ha llenado de espíritu solidario y navideño en una tarde que ya ha quedado para el recuerdo.

A las 16.00 horas se ha celebrado la tradicional papanoelada charra, un encuentro motero que ha reunido a decenas de participantes disfrazados de Papá Noel con un objetivo claro: apoyar al Centro Ave María de Madres Solteras, una entidad volcada en ayudar a mujeres y familias en situación de vulnerabilidad.

El evento ha tenido lugar en Santa Marta de Tormes, donde los motores y los trajes rojos han sido protagonistas desde primera hora de la tarde. Los participantes se han concentrado en el parking situado en la zona de La Fontana, desde donde se ha dado el pistoletazo de salida a una caravana que no ha pasado desapercibida para vecinos y curiosos.

Papanoelada motera | Ayto Santa Marta

A las 17.00 horas, la comitiva ha partido rumbo a Salamanca, regalando sonrisas, aplausos y alguna que otra foto al paso de los moteros solidarios. El rugido de las motos se ha mezclado con villancicos, bocinas festivas y un ambiente cargado de buen humor y compromiso social.

La papanoelada no solo ha sido un espectáculo visual, sino que se ha convertido en una muestra clara de que la solidaridad sobre ruedas ha vuelto a demostrar su fuerza. Los asistentes han colaborado con donaciones y han contribuido a dar visibilidad a la labor del Centro Ave María, en una tarde en la que Santa Marta se ha transformado, aunque solo por unas horas, en la capital charra de la Navidad solidaria.