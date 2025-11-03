El Museo del Grabado de Santa Marta de Tormes estrena la exposición 'La Tauromaquia de Goya'

Santa Marta de Tormes inaugura una de las citas culturales más importantes del año al presentar la exposición 'La Tauromaquia de Goya' en el Museo del Grabado y Obra Múltiple, el único de su tipo en Castilla y León.

El centro expositivo alberga una magnífica colección de cuarenta y cinco grabados de Francisco de Goya y Lucientes, que corresponden a una de las series más significativas, complejas desde el punto de vista artístico, técnico y simbólico de su producción.

La muestra es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes y el Museo de Artes de Grabado y Estampa Digital de Ribeira, gracias a un convenio que facilita el intercambio de colecciones entre ambos centros.

Oportunidad para visitar el legado de Goya

El alcalde, David Mingo, acompañado por el comisario de la muestra, José Fuentes, y el director del museo, Antonio Navarro, destacó que esta exposición es una oportunidad única para conocer la obra de uno de los grandes maestros del arte mundial y visitar el Museo del Grabado, que ya ha acogido colecciones de gran nivel con trabajos de artistas como Salvador Dalí o Giovanni Battista Piranesi.

Mingo manifestó su satisfacción por contar en Santa Marta con un espacio museístico que expone colecciones de artistas de reconocido prestigio, convirtiéndose en un reclamo turístico. Recordó que este es un buen momento para visitar otros espacios creados en los últimos años, como el Museo de Arte Contemporáneo “José Fuentes”, el Espacio Serzo, el de escultura de Agustín Casillas, el espacio ‘Ora et Labora’ o la ‘Isla del Soto Encantada’, además de las rutas de Arte Emboscado y Arte Mural. El alcalde agradeció la colaboración con el Ayuntamiento de Ribeira y su alcalde, Luis Pérez.

Detalle de la colección: 45 Obras publicadas en 1816

El comisario de la exposición, José Fuentes, explicó que la serie que se muestra fue publicada originalmente en 1816. La colección completa consta de 40 estampas iniciales, a las que se suman 5 litografías realizadas en Burdeos y Francia en 1825, sumando un total de 45 obras. Además, se exponen una serie de grabados reproducidos de Antonio Carnicero, un artista salmantino que sirvió de referencia a Goya para plantear un proyecto similar, debido al gran éxito de ventas de la Tauromaquia de Carnicero.

Fuentes detalló que ‘La Tauromaquia de Goya’ relata la historia y evolución del toreo, desde sus orígenes hasta los toreros contemporáneos a Goya. La serie incluye temas representativos como El famoso Martincho poniendo banderillas al quiebro, El Cid Campeador lanceando otro toro en presencia del rey Alfonso el Sabio o Valor varonil de la célebre Pajuelera en la de Zaragoza.

Técnicamente, Goya empleó una combinación magistral de aguafuerte a línea y aguatinta, con retoques a punta seca y buril. El comisario concluyó que la obra no es una simple exaltación del toreo, sino una profunda reflexión sobre la violencia, el heroísmo y la fatalidad, transformando el espectáculo en alegoría y anticipando su crítica en Los Desastres de la guerra.

La exposición podrá visitarse hasta el 29 de marzo de 2026 en el museo situado en el Edificio Enrique de Sena. El acceso es gratuito, con horarios de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h, y por las tardes de 16:30 a 19:30h de miércoles a sábados. Los domingos abre por la mañana de 11:00 a 14:00h. Se pueden solicitar visitas guiadas con cita previa en el 923 200 005.