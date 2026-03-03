Los niños de Carbajosa ya pueden inscribirse en los talleres infantiles de Semana Santa

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha informado a sus vecinos de que ya ha abierto el plazo de inscripción para los niños que quieran participar en los talleres infantiles de Semana Santa de este año. Se trata de una iniciativa dirigida a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares. Los talleres se celebrarán los días 27, 30 y 31 de marzo, y 1 y 6 de abril, en el C.E.I.P. La Ladera, en horario normal de 10:00 horas a 14:00 horas. Además, se ofrecerá un horario especial para aquellas familias que lo necesiten, de 8:00 horas a 9:00 horas, de 9:00 horas a 10:00 horas y de 14:00 horas a 15:00 horas.

Podrán participar los niños y niñas nacidos antes del 31 de diciembre de 2022 que estén escolarizados, hasta los 14 años de edad. El precio del taller en horario normal será de 30 euros (20 euros con reducción), mientras que el horario especial tendrá un coste de 41 euros (27,50 euros con reducción).

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 2 al 16 de marzo. Las solicitudes podrán formalizarse en la Casa de Cultura, en horario de 9:00 a 14:00 horas; en el Centro Cultural, de 17:00 a 20:00 horas; o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.