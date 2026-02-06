Los niños de Carbajosa piden más carriles bici y la mejora del pabellón

El Consejo de la Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa de la Sagrada ha celebrado su primera sesión del curso en el salón de plenos del Ayuntamiento. En ella estuvieron presentes el alcalde, Pedro Samuel Martín; la concejala de Educación, Alba Hernández; y 16 representantes del alumnado de diferentes cursos de los tres colegios del pueblo para tratar diferentes propuestas para la mejora de Carbajosa.

Las propuestas de los niños se centraron en esta ocasión en la mejora de espacios públicos, la creación de nuevas zonas de ocio, movilidad sostenible, deporte y voluntariado.

Entre las principales demandas destacó la mejora de instalaciones deportivas municipales, especialmente la reparación de goteras en el pabellón polideportivo, que se encuentra en proceso de licitación, o el arreglo del suelo de la sala de karate que se abordará próximamente. También plantearon mejoras para el circuito de pumtrack, el arreglo del parque ubicado en Carpihuelo o la instalación de vallas de seguridad en el Prado de la Vega.

En el ámbito de movilidad y seguridad vial, trasladaron la necesidad de crear carriles bici, instalar aparcabicis en el colegio Isabel Reina de Castilla, mejorar la iluminación en varias zonas del municipio y habilitar nuevos pasos de peatones, además de facilitar el estacionamiento del autobús escolar.

El Consejo también presentó iniciativas sociales y educativas, como la organización de un ‘Museo de las Culturas’, proyectos de voluntariado, campañas solidarias o acciones de reciclaje.

El alcalde y la concejala de Educación agradecieron el trabajo y la implicación de todos los participantes, animándolos a continuar y comprometiéndose a estudiar la viabilidad de las propuestas. El Consejo se consolida así como un órgano clave para fomentar la participación infantil y la mejora continua colectiva de Carbajosa.