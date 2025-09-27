Los niños del colegio Carmen Martín Gaite de Santa Marta celebran el Día del Deporte Escolar

Los alumnos del Colegio Carmen Martín Gaite de Santa Marta de Tormes han celebrado esta mañana y por tercer año consecutivo, el Día Europeo del Deporte Escolar en una jornada en la que 215 niños de 3 a 12 años han participado de forma conjunta en diferentes actividades. La programación ha comenzado a primera hora con una sesión de aerobic en la que también se han involucrado los padres de los escolares.

Poco antes del mediodía se ha celebrado un desfile inaugural emulando al acto inicial de los Juegos Olímpicos en el que los niños han hecho un recorrido por el patio del colegio identificados con un cartel en el que figuraba cada curso.

El concejal de Deportes, Jorge Valiente, y la concejala de Educación, Juani Rubio, han querido acompañar a los más pequeños en esta jornada de difusión y práctica deportiva, participando también en alguno de los diez juegos que se programaron a continuación.

Los alumnos han competido por grupos de 20 niños de diferentes cursos en el juego “Pies quietos”, “Pilla pilla” con balón, “Slackline”, “Matao”, “Torito el Alto”, “Paracaídas”, chapas, bolos, comba y rayuela.