Los niños del colegio Carmen Martín Gaite celebran un mercadillo solidario

El colegio Carmen Martín Gaite, de Santa Marta de Tormes, ha celebrado este miércoles un mercadillo solidario que en esta ocasión está destinado a recaudar fondos para el proyecto 'Puente Vida' que lleva a cabo la fundación 'Mil Caminos' de Gomecello.

Cada año, el centro escolar organiza el mercadillo con un fin distinto. Desde primera hora de la mañana de este miércoles, los alumnos han puesto en marcha la iniciativa en la que ellos mismos elaboran los productos que se ponen a la venta. Para ello, utilizan materiales reciclados, concienciando así sobre el respeto al medioambiente.

Los compradores han podido acceder a un amplio catálogo de productos, artesanales en su mayor parte: piedras pintadas, archivadores, plantas, cerámica, atrapasueños, pins, chapas, pegatinas, pulseras, pendientes, bandejas, fundas para tablets y ordenadores, llaveros…

El Ampa se ha implicado de manera directa en el mercadillo con un espacio propio para vender café y pastas y también ha ofrecido el pincho de mediodía. Además, la Quesería PuenteSan de la Fundación Mil Caminos, ha puesto a la venta sus quesos.

El proyecto “Puente Vida” al que irá destinado la recaudación, intenta promover la integración de colectivos y personas en riesgo de exclusión social a través de la formación, educación, trabajo, cultura, ocio y tiempo libre.