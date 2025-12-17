Los niños de la Escuela Municipal Infantil de Santa Marta disfrutan de una jornada navideña con Papá Noel

Los niños y niñas de la Escuela Municipal Infantil de Santa Marta han disfrutado en la mañana de este miércoles de una entrañable jornada navideña con la visita de Papá Noel, quien ha escuchado con atención las peticiones de los más pequeños y les ha repartido chucherías.

Tras el encuentro, los escolares se han desplazado a la Villa Navideña, donde han conocido a los elfos encargados de mostrarles la casita en la que Santa Claus organiza el envío de los regalos durante estas fechas tan especiales.

La actividad ha continuado con un paseo en la atracción navideña ubicada en la plaza de España y un recorrido por los distintos escenarios artesanales que ambientan la Navidad en el municipio.