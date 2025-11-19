Niños de infantil y primaria acaparan el protagonismo en la programación diseñada por el Ayuntamiento de Santa Marta para el 25N

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha desvelado su programación especial para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. Un año más, los niños de Infantil y Primaria del municipio se convierten en los principales protagonistas de los actos conmemorativos, buscando fomentar la igualdad desde las primeras etapas.

La jornada central del 25N comenzará a las 11:30 horas con la 'Marcha por la Igualdad', en la que escolares de los colegios San Blas, Carmen Martín Gaite y Miguel Hernández iniciarán el recorrido desde sus respectivos centros, con un punto de encuentro común en la plaza de España.

Una vez reunidos todos los niños de Santa Marta, serán ellos los encargados de realizar la lectura del manifiesto contra la Violencia de Género, en un acto simbólico que subraya el compromiso de las nuevas generaciones con la causa.

Cartel de la programación por el 25-N en Santa Marta de Tormes | Ayuntaiento Santa Marta de Tormes

La programación se extenderá también por la tarde, abriéndose a todos los vecinos con una propuesta cultural. A las 19:00 horas, el grupo de teatro Zaranda llegará al Auditorio Enrique de Sena para representar su obra "Trama en el chalet".

Como parte de las iniciativas educativas en torno al 25N, se convoca una nueva edición del concurso "Pequeños Talentos por la Igualdad". Este certamen busca estimular la creatividad de los escolares de Primaria para que, a través de cualquier disciplina artística o material, representen su concepto de la igualdad y promuevan las relaciones saludables. En el certamen podrán participar los niños de primaria (de forma individual o en grupo): los trabajos deben entregarse en cada centro educativo antes del 24 de noviembre, para los que se han establecido tres premios que consisten en diferentes lotes de material escolar.

La entrega de premios del concurso se llevará a cabo el 1 de diciembre a las 17:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Santa Marta, poniendo el broche final a las actividades del mes.