Nueva edición del programa “Mi árbol en Carbajosa” para concienciar sobre la importancia de la naturaleza

Carbajosa de la Sagrada pone en marcha una nueva edición del programa “Mi árbol en Carbajosa”, que busca concienciar sobre la importancia de la naturaleza.

Con motivo de la conmemoración del Día del Árbol, celebrado el pasado 21 de marzo, la Concejalía de Medioambiente ha dado paso a la III generación de este proyecto, con la entrega de un total de 15 ejemplares de Arbutus unedo, conocidos como madroños; ya en anteriores ediciones los participantes recibieron plantones de encina, roble y quejigo.

Los participantes deberán plantar los ejemplares en jardines o viviendas ubicadas dentro del término municipal y comprometerse a informar al Ayuntamiento sobre su estado como parte del seguimiento del programa. Una vez que los árboles alcancen el tamaño adecuado, deberán ser trasplantados a suelo.

Coincidiendo con el Día del Árbol, el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos la exposición fotográfica “Mi Árbol de Carbajosa” con la evolución y el estado actual de los ejemplares correspondientes a las generaciones I y II del programa, que podrá ser visitada hasta el 17 de abril.