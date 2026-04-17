Nueva imagen para el acceso al pabellón Fay de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta ha informado del inicio de las obras de acondicionamiento de la entrada del pabellón Francisco Samaniego ‘Fay’ que suponen, "no solo una mejora del acceso a las instalaciones deportivas, sino también una notable ampliación de la plaza Tierno Galván". El proyecto tiene una inversión de 46.524 euros que el Ayuntamiento sufragará con fondos propios.

En concreto, se está abriendo el acceso al pabellón, que hasta ahora era un recinto cerrado, para fusionarlo con la plaza y lograr un espacio más amplio. Para ello, se ha demolido el muro de hormigón y se ha retirado la valla que delimitaban la entrada, además, se está retirando el antiguo pavimento para realizar un nuevo hormigonado e instalar un adoquín en tonos rojizos. A estas actuaciones hay que sumar los trabajos de pintura de la fachada del pabellón y una nueva zona ajardinada que mejorará estéticamente la plaza.

“Con esta obra lo que buscamos es integrar todos los espacios que confluyen en la plaza, ya que hasta ahora, el acceso al pabellón estaba cerrado. Con esto conseguimos crear un espacio multifuncional y dar una mayor amplitud y luminosidad a una de las zonas más transitadas de Santa Marta, con colegios e instalaciones deportivas colindantes”, explicó el concejal Norberto Flores.