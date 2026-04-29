Nueva parada de autobús para los vecinos de la urbanización Las Dunas de Cabrerizos

Los vecinos de la urbanización Las Dunas de Cabrerizos tendrán parada de autobús operativa desde este lunes, 4 de mayo. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de la localidad, que ya ha hecho públicos los horarios del servicio de autobús, que contará con varias expediciones al día que tendrán parada junto a la rotonda de acceso a la urbanización, en la carretear de Las Dunas.

La parada nueva, que se lleva tramitando desde hace varios meses, permitirá a los vecinos disfrutar del servicio de autobús sin tener que subir hasta la carretera de Aldealengua.

Los vecinos tendrán varias expediciones cada día. Así, de lunes a viernes tendrán un total de 15 expediciones en ida y vuelta. Concretamente, el de ida a Salamanca recogerá viajeros cada dos horas, siendo el primero a las 7 de la mañana y el último a las 21.00 horas. El regreso desde la Gran Vía marca la misma frecuencia, pero el primero saldrá a las 8.40 y el último será el de las 20.40 horas.

Los sábados la frecuencia se mantiene cada dos horas, siendo el primero en la ida a Salamanca a las 8.00 horas y el último a las 22.00 horas. El regreso será a las 9.40 y luego cada dos horas hasta las 21.40 horas.

Los domingos y festivos, los buses salen a las 11:15; 13:15; 15:15; 17:15; 19:15; 21:15 y 23:30 horas. El regreso desde la capital es a las 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00 y 23:15 horas.