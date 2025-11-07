Nuevas actividades para mayores y niños en Carbajosa

El Ayuntamiento de Carbajosa y su Área de Cultura han preparado dos programas especiales de actividades para este mes de noviembre centrados en los pequeños y mayores del pueblo.

Los mayores podrán escoger cada viernes de noviembre entre hacer una salida o realizar un taller en el Hogar de la Tercera Edad. Este mes podrán visitar el Cerro de San Vicente, el Museo de la Automoción o el Museo del Comercio. Los talleres previstos serán sobre arte en madera y la realización de mosaicos de colores.

Por su parte, los más pequeños comenzaron ya su programación el pasado miércoles con un taller para crear flores artificiales, que contará con su segunda sesión el día 12 de noviembre. Para final de mes, los días 19 y 26 de noviembre, disfrutarán de otro taller en el que crearán su propia hoja de macramé. Todas las actividades infantiles se desarrollarán en el Centro Cultural.

El Ayuntamiento de Carbajosa apuesta por el fomento del ocio saludable y la cultura, con actividades adaptadas a los intereses de cada grupo de edad que no solo buscan ofrecer momentos de diversión y aprendizaje, sino también crear espacios de encuentro entre vecinos para fortalecer su tejido social. Iniciativas como estas contribuyen a que Carbajosa sea un pueblo activo, dinámico y con una oferta cultural variada durante todo el año.