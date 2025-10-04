Las nuevas gradas del campo de fútbol del Salinar de Villamayor estarán listas en los primeros meses de 2026

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villamayor aprobó este jueves el proyecto de licitación para instalar gradas cubiertas en el campo de fútbol municipal El Salinar, dentro de un plan más amplio para dotar al municipio de una moderna zona deportiva y de esparcimiento, sin perder de vista el patrimonio. Con esa aprobación se lanza oficialmente la primera fase de un proyecto que pretende mejorar la comodidad, seguridad y accesibilidad para los vecinos que disfrutan del deporte en la localidad.

La actuación consiste en la colocación de gradas prefabricadas de cinco filas, con capacidad para unos 200 espectadores sentados, fabricadas con estructura metálica galvanizada y asientos de polipropileno de alta resistencia. Se reservarán espacios específicos para personas con movilidad reducida, garantizando accesibilidad universal. El proyecto incorpora barandillas, peldaños de acceso, suelos antideslizantes y señalización conforme a la normativa vigente. El presupuesto (con IVA) asciende a 169.996,82 €, y el plazo máximo de ejecución será de cuatro meses, debiendo estar finalizadas antes del 31 de marzo de 2026.

Pero esta actuación no llega de forma aislada. El municipio había proyectado desde hace tiempo la creación de una gran zona de ocio y deporte junto al campo El Salinar, que incluirá pistas de tenis, pádel, polideportivo, skate y un segundo campo mixto de fútbol y rugby. Ese plan quedó temporalmente en suspenso tras el hallazgo, durante las catas arqueológicas, de muros, vasijas y otros restos de una villa romana en el subsuelo —en la zona conocida como “Teso de San Miguel”—, lo que obligó a modificar el proyecto original de gradas (que era demasiado pesado) y redefinir el ámbito de actuación para respetar el yacimiento.

Tras años de estudio, concesión de permisos y modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana para compatibilizar el desarrollo urbano con la conservación patrimonial, el Ayuntamiento ha recibido el informe ambiental favorable de la Junta de Castilla y León, que avala que las gradas metálicas proyectadas no tendrán efectos significativos sobre los restos arqueológicos.

El equipo de gobierno municipal defiende que esta obra responde a una demanda histórica de vecinos, deportistas y familias. “El campo de fútbol El Salinar es un punto de encuentro para todos —afirman—; con estas nuevas gradas damos un paso importante en comodidad y seguridad, cumpliendo una promesa largamente esperada”. Reconocen los responsables que superar las exigencias culturales y patrimoniales de la Junta no fue fácil, pero aseguran que el esfuerzo ha valido la pena: ahora confían en que el contrato salga adelante con éxito y no quede desierto, y que los usuarios del fin de semana puedan estrenar unas instalaciones dignas antes de que finalice el año.

Una vez concluidas las obras de las gradas, el Ayuntamiento pondrá en marcha los trámites para licitar la construcción del resto de instalaciones deportivas proyectadas. Para ello ya ha reservado más de 400.000 € en su presupuesto, con la meta de iniciar el proyecto general antes de que acabe el año. La visión es clara: un espacio conectado con el entorno natural del municipio, moderno, accesible y respetuoso con su pasado romano, que convierta Villamayor en un referente de deporte, ocio y patrimonio para la zona.