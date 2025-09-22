Nuevo acerado y barandilla de seguridad en el Camino de Carbajosa de Santa Marta

Mejorar la seguridad ha sido uno de los objetivos del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes en la obra de acondicionamiento del Camino de Carbajosa a la altura del enlace con la carretera de Madrid. Las obras, que han consistido en habilitar un nuevo acerado en el lado derecho de la vía en sentido ascendente y se han completado con la instalación de una barandilla para proteger a los peatones en el acceso al camino, justo a la salida de la rotonda, han terminado ya. El concejal de Comercio, Juan Carlos Bueno, recordó durante su visita a las obras que “se trata de unos trabajos que dan continuidad al acerado que se construyó hace algo menos de tres años en paralelo al parque de Signo XVV, trabajos con los que se pretende garantizar la seguridad vial en una zona de Santa Marta muy transitada”. En ese sentido, el camino de Carbajosa es una vía que conecta con una de las zonas comerciales del municipio, así como con diferentes instalaciones de uso público.

La obra ha consistido en excavar la zona ajardinada y levantar el antiguo pavimento para construir un nuevo bordillo de hormigón rematado con baldosas y rebajar las aceras para garantizar la accesibilidad de los peatones. Además, se ha instalado una valla perimetral y se han redistribuido las señales. También se ha pintado un nuevo paso de peatones unos metros más alejados de la rotonda ubicada en la avenida Madrid.

El acerado supone una inversión total para el Ayuntamiento de 34.845 euros.