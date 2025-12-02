El nuevo edificio polivalente de Miranda de Azán se ubicará en la pista deportiva y será una realidad en 2026

El Ayuntamiento de Miranda de Azán ha sacado a contratación las obras de las dos primeras fases de la obra del nuevo edificio polivalente de la localidad. Para ello ha sacado la licitación de las dos primeras fases, una por 175.510,53 euros y la otra de 36.367,74 euros en concepto de IVA lo que hace un total de 212.367,74 euros

El plazo de ejecución de las obras del Proyecto será de seis meses, tres meses para el primer desglosado y otro tres para el segundo. El nuevo edificio se ubicará en la pista deportiva de la localidad, que no cumple las medidas reglamentarias, por lo que estará ubicado en el centro de la localidad, junto a la plaza y el parque del municipio y en la parcela del antiguo colegio de la localidad.

El objetivo del Ayuntamiento es dotar al municipio de un edificio que tenga capacidad para albergar las actividades que actualmente se realizan en el exterior, todo ello, con la imagen de un edificio representativo de la localidad. Según reza el proyecto, el edificio se ha proyectado como un espacio abierto y multifuncional. Al estar ubicado junto al actual edificio cultural, anteriormente destinado a escuelas, se podrán aprovechar sus servicios y dando mayor posibilidad de variedad de usos una vez se comuniquen ambos. La configuración del nuevo edificio pretende ser un sencillo cerramiento perimetral de bloque cerámico cubierto por una cubierta de estructura metálica a múltiples aguas de modo que se adapte a la irregular geometría de la parcela y dando un carácter singular a este edificio que pretende ser centro de la comunidad. La iluminación se producirá por el espacio entre esta cubierta y la horizontalidad de los muros. El acceso se producirá desde la plaza del Toral y contará con un acceso secundario y de emergencias en la calle opuesta del mimo nombre, así como un pequeño almacén para guardar enseres, cuya cubierta se resolverá con una cubierta plana no entorpecer la geometría del volumen principal.

Las empresas podrán presentar sus propuestas hasta el 15 de diciembre.