El nuevo polígono el Montalvo V, listo para su desarrollo tras ocho años de bloqueo

Ocho años han pasado desde que el plan parcial del que será el polígono industrial El Montalvo V fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Carbajosa. Desde entonces, el proyecto quedó en el limbo ya que tres de sus propietarios no se integraron en la Junta de Compensación que habría que desarrollarlo. Dos de ellos han manifestado su intención de no adherirse y en otra parcela no hay constancia de quiénes son los titulares.

Será el Ayuntamiento de la localidad quien ejecute las expropiaciones del las tres parcelas que suman casi 14.726 metros cuadrados y para las que se ha establecido un justiprecio total por las tres parcelas que asciende a más de 45.000 euros ya que el suelo ha sido tasado como suelo rústico, al no estar todavía desarrollado el plan parcial.

Proyecto sector SUR I 1 Carbajosa. El Montalvo V

Ahora, con el proyecto de expropiación listo para estas tres parcelas, que suponen el 8 por ciento del total del sector, la junta de compensación podrá comenzar a desarrollar la nueva zona industrial. El Sector SUR-I-1, el futuro Montalvo V, está ubicado junto al Montalvo III y el núcleo urbano de Carbajosa de la Sagrada. Tiene una superficie de 180.224,24 m².

El desarrollo del nuevo plan parcial permitirá que Carbajosa amplíe considerablemente su zona industrial y pueda atender a la altísima demanda de empresas que quieren asentarse en la zona.