Nuevo programa de formación y empleo para mejorar el desempleo en Carbajosa de la Sagrada

“Autoconsumo Carbajosa”, es el nuevo programa mixto de formación y empleo que pone en marcha el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada para mejorar las empleabilidad de personas desempleadas, aportando una formación especializada y experiencia laboral remunerada.

El programa tendrá una duración de 12 meses para un total de 8 alumnos que desempeñarán su labor en jornada completa. Se trata, además, de un programa subvencionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

La parte de formación consistirá en las especialidades de montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas y operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, obteniendo como resultado la obtención de un certificado de profesionalidad de nivel 2. El objetivo final del programa es la instalación de placas fotovoltaicas en los centros educativos La Ladera y Pablo Picasso de Carbajosa.

Como requisitos, aquellas personas que se quieran inscribir en este programa deberán estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupados, así como cumplir los requisitos académicos exigidos para el acceso a certificados de profesionalidad de nivel 2, de acuerdo con la normativa vigente. No podrán haber participado aquellas personas que ya hayan participado en otros programas de empleo y formación en los tres años anteriores, ni tampoco estar cursando actualmente otra acción formativa financiada por los Servicios Públicos de Empleo.