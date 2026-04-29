Nuevos cortes de tráfico en la Ronda Sur por trabajos en la pasarela peatonal

La Unidad de Carreteras del Estado en Salamanca ha anunciado nuevos cortes de tráfico en la Ronda Sur con motivo de nuevos trabajos en la pasarela peatonal que comunica los polígonos de El Montalvo en Carbajosa de la Sagrada. Tras los cortes que se realizaron para la instalación de la estructura hace unas semanas, ahora vuelve a restringirse el tráfico de madrugada por la SA-20 para garantizar la seguridad de trabajadores y conductores mientras se realizan diversas actuaciones en la estructura.

Así, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se cortará la SA-20 dese las 22.00 horas del lunes, 4 de mayo, hasta las 06.00 horas del martes 5 de mayo. Un corte que se repetirá durante la noche siguiente, es decir, desde las 22.00 horas del martes 5 de mayo hasta las 06.00 horas del miércoles 6 de mayo. Los cortes tendrán lugar en ambos sentidos.

Estará afectado el tramo entre la salida de la glorieta de Carbajosa de la Sagrada, por lo que el tráfico se desviará por la calle Nobel, en el sentido creciente. En cuanto al sentido decreciente, la vía será cortada en el pk.94-800, dirigiendo el tráfico al ramal de subida hacia la carretera N630 y desviándose este a través de la calle Nobel, ya que tampoco se podrá acceder a la carretera SA-20 hacia Carbajosa de la Sagrada desde esta glorieta.