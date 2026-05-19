Nuevos cortes de tráfico en la Ronda Sur por trabajos en la pasarela peatonal

Las obras de la pasarela entre los polígonos de El Montalvo en Carbajosa de la Sagrada obligan a realizar nuevos cortes nocturnos en la Ronda Sur o A-20. Así, la Unidad de Carreteras de Salamanca ha informado de que a partir de las 22 horas de este jueves 21 de mayo y hasta las 06.00 horas de la madrugada del 22 estarán cortados ambos sentidos de la carretera. Al igual que ocurrirá desde las diez de la noche del lunes 25 de mayo a la 06.00 horas del 26.

La vía estará cortada por la calzada derecha a la salida de la glorieta de Carbajosa de la Sagrada, por lo que el tráfico se desviará por la calle Nobel. En la calzada izquierda estará cortado desde el pk 94+800, por lo que el tráfico se dirigirá al ramal de la subida hacia la glorieta de la carretera n630 y se desviará por la calle Nobel, ya que tampoco se podrá acceder a la carretera SA-20 en sentido decreciente.