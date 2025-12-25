Nuevos instrumentos para la Escuela Municipal de Música de Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor dota a la Escuela de Música del municipio con 6.200 euros destinados a la compra de instrumentos y la mejora de la escuela.

Esta inversión responde al 'Informe de Necesidades' elaborado por la propia dirección de la escuela en el último Consejo Escolar del primer trimestre, donde se informó de la necesidad de reponer instrumentos que se encontraban deteriorados por el uso y de adquirir a mayores material nuevo para el alumnado.

Con este dinero se ha renovado y ampliado el material Orff y Willems en las aulas de sensibilización e iniciación musical, incorporando instrumentos de pequeña percusión como panderos, campanas afinadas, cajas chinas, triángulos, tambores, sonajas, huevos sonoros, carracas o címbalos.

Se ha adquirido también un set completo de batería, así como un xilófono profesional de cuatro octavas en el aula de percusión; y se ha llevado a cabo la afinación y mantenimiento integral de los pianos verticales, junto con la adquisición de atriles plegables para su uso en clases, ensayos y actividades colectivas, y un amplificador para guitarra eléctrica, juegos de cuerdas para guitarra clásica y eléctrica.