La obra de conexión de la red de suministro de agua entre Santa Marta y Salamanca a punto de terminar

Las obras de conexión de la red de suministro de agua con Salamanca avanzan a buen ritmo con un 90% de los trabajos completados. Un proyecto que, una vez finalizado, supondrá la respuesta definitiva a una de las demandas históricas de Santa Marta: la mejora de la calidad del agua.

Las obras, que ya se encuentran a la altura del depósito de las Pellejonas, consisten en hacer que la impulsión del agua potable llegue desde la ETAP de la Aldehuela hasta el depósito regulador de Santa Marta de Tormes. Para ello, se está realizando la conducción desde la margen derecha del río Tormes hasta la calle Río Ubierna (un trazado de unos 3.252 metros) y adaptando la estación de bombeo.

Esto permitirá atajar de manera permanente el problema de la calidad del agua a lo que hay que sumar el problema de turbidez que se produce en situaciones de gran afluencia de agua provocadas por la lluvia o por la apertura del embalse de Santa Teresa.

Gracias a una inversión de 1,1 millones de euros, los vecinos de Santa Marta de Tormes podrán tener acceso a un sistema de abastecimiento de agua potable de calidad después de varias décadas reclamando una solución, Tras sopesar todas las posibilidades, la conexión con la red de suministro de agua de Salamanca, se ha planteado como la única alternativa viable y la más lógica para dar solución a este problema.