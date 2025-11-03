Obras en la Calle Fátima obligan a modificar temporalmente el recorrido del autobús entre Villamayor y Salamanca

El Ayuntamiento de Villamayor ha informado de que, debido a las obras que se realizarán este martes 4 de noviembre en la Calle Fátima, la Línea Los Almendros – Villamayor – Salamanca del transporte urbano sufrirá modificaciones temporales en su recorrido.

Durante el horario comprendido entre las 08:00 y las 15:00 horas, quedarán suprimidas las paradas situadas en:

Calle Maíz nº 16

Calle Maíz esquina Calle El Castillo

Calle Fátima

En ese intervalo, los usuarios podrán utilizar únicamente las paradas habilitadas provisionalmente en:

Calle Maíz con Calle Palmera

Calle El Juncal