Obras en la Calle Fátima obligan a modificar temporalmente el recorrido del autobús entre Villamayor y Salamanca
El servicio se verá afectado este martes 4 de noviembre entre las 8:00 y las 15:00 horas
El Ayuntamiento de Villamayor ha informado de que, debido a las obras que se realizarán este martes 4 de noviembre en la Calle Fátima, la Línea Los Almendros – Villamayor – Salamanca del transporte urbano sufrirá modificaciones temporales en su recorrido.
Durante el horario comprendido entre las 08:00 y las 15:00 horas, quedarán suprimidas las paradas situadas en:
Calle Maíz nº 16
Calle Maíz esquina Calle El Castillo
Calle Fátima
En ese intervalo, los usuarios podrán utilizar únicamente las paradas habilitadas provisionalmente en:
Calle Maíz con Calle Palmera
Calle El Juncal
