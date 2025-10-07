El Pabellón 'Fay' de Santa Marta de Tormes completa su modernización con una inversión de más de 150.000 euros

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha completado el proyecto de reforma del pabellón deportivo Francisco Samaniego “Fay”, logrando modernizar y mejorar una de las instalaciones deportivas con mayor afluencia de usuarios en el municipio. La inversión total en la puesta a punto del recinto durante los últimos meses supera los 150.000 euros.

La actuación más reciente y destacada se ha centrado en reforzar la seguridad y optimizar la climatización. Concretamente, el Consistorio ha acristalado el balcón que se encuentra en el primer piso, detrás de las gradas. Según explicó Jorge Valiente, concejal de Deportes, este cerramiento busca "minimizar los riesgos" para los numerosos niños que utilizan la instalación, además de "mejorar la climatización" de la pista al evitar corrientes de aire.

Esta última obra de acristalamiento, junto a la reforma integral de los baños, ha supuesto una inversión cercana a los 48.000 euros. Con estas acciones, se da por finalizada la remodelación del pabellón 'Fay'.

Entre las actuaciones previas que han contribuido a la actualización total del pabellón se incluyen la sustitución del suelo de la pista, la renovación de la iluminación, la pintura de las instalaciones, la impermeabilización del edificio y la renovación de la entrada principal.