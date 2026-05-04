Panorama y Vulkano, orquestas en Villares de la Reina para el Corpus

Villares de la Reina ya tiene las orquestas que llenarán de música las noches de sus próximas del Corpus Christi en las que han apostado por grupos de primera línea, de los que atraen a cientos de personas para disfrutar del espectáculo. Es el caso de la orquesta Panorama, una de las más demandas y también de las más caras del panorama musical actual.

El ayuntamiento de Villares de la Reina ha confirmado que el conjunto gallego actuará en la localidad la noche del viernes 5 de junio. Se trata de una de las orquestas que más tirón tienen ahora misto en toda España y que cierra unas 150 actuaciones anuales.

El año pasado fue la encargada de la primera verbena que el Ayuntamiento de Salamanca organizó durante las fiestas de San Juan de Sahagún en La Aldehuela y también actuaron en localidades como Castellanos de Villiquera y Guijuelo, donde han tenido pases en los últimos años casi de forma fija durante sus fiestas.

Antes que panorama, abrirá el programa festivo la orquesta SMS, que actuará el jueves 4 de junio, mientras que el día 6 de junio habrá dos actuaciones, primero actuarán los artistas salmantinos Nereida y Suso y después será la orquesta Vulkano la que prolongará la fiesta hasta la madrugada.

El domingo día 7 de junio actuará la Orquesta Top Líder mientras que cierra el cartel la salmantina orquesta Princesa el lunes 8 de junio.