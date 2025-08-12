Las peñas llenan de color las calles y recorren Carbajosa de la Sagrada entre risas y diversión

Desde las 19:00 horas, las calles del municipio se llenaron de color, risas y música con el esperado recorrido de peñas. Decenas de participantes, ataviados con las camisetas y pañuelos de sus agrupaciones, siguieron el itinerario que comenzó en Prado de la Vega y continuó por Carpihuelo Oeste, Plaza Mayor, Villamayor, Villares y finalizó en el Recinto Ferial.

En cada parada, las peñas ofrecieron un pincho y una bebida, creando un ambiente de convivencia y degustación que fue acompañado en todo momento por el alegre repertorio de una charanga, que consiguió poner a bailar a más de uno.

Recorrido peñas Carbajosa

El recorrido no solo sirvió para disfrutar de la gastronomía y la música, sino también para reforzar la unión entre vecinos y atraer a visitantes que no quisieron perderse esta cita tan señalada en el calendario festivo. Las sonrisas, los brindis y las fotos llenaron una jornada que, sin duda, quedará en el recuerdo de todos.

A las 21:00 horas, una gran parrillada en el recinto ferial congregará a las peñas del municipio que podrán disfrutar y reír a partes iguales, además de llenar el buche para coger energía.