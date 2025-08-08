Las peñas y vecinos de Doñinos asisten al pregón de sus fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán

Doñinos de Salamanca. Pregón a cargo de la Asociación Noonan con Celia Vega Cepriá. Acto amenizado con sangría y la charanga El bombazo.

Multitud de vecinos del municipio de Doñinos han asistido en la noche de este viernes 8 de agosto al pregón de sus fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán que llenarán al pueblo de color y un gran ambiente durante este fin de semana.

En la mañana de este viernes tuvo lugar la tradicional misa y salida en procesión del Santo para dar paso a esta jornada en la que la Asociación Noonan encabezada por Celia Vega Cepriá ha pronunciado el pregón desde la Casa Consistorial y que da el pistoletazo de salida de sus fiestas. Un pregón que aparte del buen ambiente, ha estado protagonizado por el reparto de sangría y amenizado por una charanga.

Los vecinos podrán disfrutar esta noche con la orquesta Kronos y una discomóvil que sonará de madrugada. Para coger fuerza las actividades del municipio tendrán lugar desde primera hora de la mañana de este sábado con un desayuno con migas, seguido de una guerra de agua para refrescar el ambiente, y diferentes concursos de comida para abrir el apetito.

A través del siguiente enlace se puede consultar el resto del programa de fiestas que se extenderá hasta el domingo 10 de agosto.