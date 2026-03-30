Las peñas de Villamayor ya pueden solicitar una carpa

El Ayuntamiento de Villamayor de Armuña ha abierto el plazo para que las peñas de la localidad soliciten una carpa durante las fiestas. Este año las fiestas se celebrarán del 14 al 18 de mayo y el Ayuntamiento vuelve a habilitar un espacio para que las agrupaciones festivas puedan disfrutar con seguridad. Las carpas serán de 5x10 metros y las grupaciones tendrán que pagar 250 euros más 150 euros en calidad de fianza.

El Ayuntamiento advierte que la inscripción se atenderá por estricto orden de llegada y pago del espacio, por lo que urgen a las agrupaciones a realizar la inscripción cuanto antes ya que el espacio es limitado. Las carpas para las peñas se ubicarán en las pistas de Piedra Dorada.

Las carpas de peñas se han convertido en una alternativa para las agrupaciones que no tienen un local propio o que no podían alquilar un espacio por la falta de locales libres en la localidad.