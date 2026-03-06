Pescadores salmantinos denuncian la acumulación de residuos, maleza y falta de mantenimiento del río Tormes en el escenario deportivo de Gudino

Pescadores salmantinos del Club ‘Amigos de la Pesca’ denuncian la suciedad de residuos y maleza acumulada que hay actualmente en las orillas del río Tormes dentro del escenario deportivo de Gudino de unos 4 km de extensión (desde el CIALE a El Canto), donde se encuentran los tramos más afectados con puestos para los pescadores ubicados entre el Puente de Gudino y el Molino del Canto, en Villamayor. Llevan ya varios años denunciando esta situación que, subrayan, ahora se ha agravado con las crecidas de los últimos meses y ante la que, lamentan, “no podemos hacer nada porque a nosotros no nos dejan limpiar de forma voluntaria. Es más, nos sancionan si lo hacemos”.

Jimy, miembro de la directiva de este club de pesca, dice que esta es la zona del río donde más se pesca y que, por tanto, es la más transitada al haber también un sendero que tampoco se encuentra en buen estado porque no hay un mantenimiento de limpieza continuado, lo que se traduce, dice, en un “serio peligro” para cualquier persona que transite por el lugar.

“El escenario es lamentable a raíz de las crecidas de los últimos años y, de haber dejado de hacer mantenimiento, está todo de pena. El carril que hay habilitado para que la gente camine está lleno de palos gordos, hierros, las vallas de madera están pochas y se han caído. Es un peligro para cualquiera que se acerque, ya no solo para los pescadores, porque cualquiera se puede caer al agua o tener un accidente”, explica.

Vallas deterioradas, maderas rotas y suciedad acumulada en el Puente Gudino en Villamayor | Andrea Mateos

Jimy, que lleva nueve años pescando en la modalidad de grandes peces, principalmente carpas y barbos en este lugar, advierte que “el exceso de maleza y suciedad que se acumula en los pesquiles de la orilla del río no nos deja pescar”. El problema además se acrecienta ahora porque dentro de 15 días comienzan unas jornadas de pesca, concursos que están federados, autorizados por la Junta de Castilla y León y la Federación de Pesca, en la que participan pescadores de clubes de otras ciudades y el lugar, subrayan, “es un peligro”.

Esta situación que denuncian ha sido comunicada al Ayuntamiento de Villamayor en varias ocasiones, a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y a la Federación de Pesca, de quienes, ratifican, no han obtenido una respuesta contundente, o al menos no que venga acompañada de una solución tajante. Este pescador salmantino apunta que “unos a otros se pasan la pelota y ninguno hace nada. El Ayuntamiento nos ha dicho que cuando puedan irán a desbrozar, pero ¿cuándo? No hay una limpieza continuada, solo se hace de forma puntual”.

Además, con motivo de la celebración de estos concursos de pesca, desde el club charro han tenido que dar aviso de la situación al resto de clubes participantes, poniendo, incluso, en riesgo su celebración dada la situación actual. “Hemos tenido que avisar del estado en que se encuentra el escenario porque los puestos se sortean y a quien le toque esos metros que están más afectados tienen que tener mucha precaución porque existe un riesgo grave. Si pisas una tabla mal por falta de ese mantenimiento puedes ir al agua”.

Pesquiles en la zona entre el Puente Gudino al Molino del Canto en Villamayor | Andrea Mateos

El hartazgo y el cansancio por esta situación también afecta al propio ejercicio de la pesca, ya que el sedal se queda enganchado y supone también un peligro para el pez que se queda atrapado: “Al lanzar las líneas se engancha el hilo y se rompe la línea y no es justo tampoco que estemos en esta situación porque se trata de gente que saca su tiempo porque le gusta disfrutar de este deporte y, además, paga porque nos exigen estar federados y pagar unas tasas. Por eso, reclamamos que se dé una solución al estado de las maderas de los caminos que están peor y a los pesquiles de la orilla del río”.

La desesperación y frustración de los pescadores es también mayor porque a ellos no les dejan limpiar la zona voluntariamente. “La única limpieza que hace el Ayuntamiento es puntual y los socios del club nos queremos reunir de forma voluntaria pero no nos dejan. Hace dos años hicimos una batida para recoger residuos y una tuvimos problemas porque una persona nos denunció". A colación de esto también advierten de otro problema, la falta de papeleras: "Cuando hemos hecho alguna jornada voluntaria, nos hemos encontrado con que no hay contenedores para echar la basura y nos ha tocado llevarla en nuestros coches hasta la urbanización El Canto para depositarla allí porque en esta zona no hay contenedores y por eso la gente arroja la basura donde le parece y eso no está bien”.

Camino Canto entre el Puente Gudino al Molino del Canto en Villamayor | Andrea Mateos

Por su parte, el Ayuntamiento de Villamayor, quien tendría competencia sobre el tramo más afectado que señalan los pescadores, desde el Puente Gudino al Molino del Canto, niega que no haya limpieza por su parte. De hecho, aseguran que “se realiza un mantenimiento durante todo el año”.

El alcalde del municipio, Ángel Peralvo, relata a este medio que “la Confederación no deja actuar en las orillas, pero actuamos hasta el borde. El mantenimiento de la zona fluvial de competencia municipal está en vigor, regulado, hay cosas deterioradas evidentemente por las crecidas del río, pero es que hasta hace una semana el nivel del agua estaba a 20 metros más de donde esta ahora y hasta que no esté en condiciones de poder entrar no se va a ir. Pero la zona está acondicionada y tenemos como referencia todos los años tener todo a punto el Lunes de Aguas porque es el momento en que mayor población acude al lugar a comer el hornazo”.

Mientras, los pescadores señalan el Puente Gudino y la zona de la senda del Tajo, donde están los puestos de pesca, como “lo más peligroso” y piden que "si no hacen, que nos dejen hacer. Queremos que nos autoricen de forma legal hacer batidas voluntarias para recoger ramas, cortar las hierbas e incluso reparar las tablas afectadas, pero con un permiso, porque no sirve de nada que nos dejen pescar sino podemos practicar nuestro deporte con seguridad". A mayores, claman soluciones y labores de mantenimiento tanto al Ayuntamiento de Villamayor como a la CHD.