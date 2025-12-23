La piscina de Doñinos ampliará la zona de césped para la próxima temporada

Las piscinas de Doñinos de Salamanca verán ampliado el terreno de césped gracias a la adquisición de una parcela colindante a las instalaciones que permitirán duplicar la zona de playa con otros 1.600 metros cuadrados más. El Ayuntamiento ha conseguido ser el titular de la parcela gracias a una permuta negociada con los propietarios del terreno que dotarán a las instalaciones del espacio necesario para la comodidad de los bañistas.

El incremento de población en los últimos años ha hecho que las instalaciones se queden pequeñas para la afluencia habitual de bañistas y el Ayuntamiento ha encontrado una solución para ganar espacio. “La piscina tenía un problema de espacio y hemos hecho una permuta del terreno por una parcela municipal en el sector UR.R9”, asegura el alcalde de la localidad, Agustín Rodríguez.

Firma convenio terrenos ampliación piscina en Doñinos

Su objetivo es, que una vez termine la tramitación de la permuta, ya que acaba de ser aprobada en el pleno, puedan ejecutar las obras para la ampliación de la zona verde. “vamos a intentar tenerlo terminado para la próxima temporada de baño”, asegura el edil. “Añadimos al espacio actual 1.600 metros cuadrados más una construcción de 200 metros que utilizaremos como almacén”, concluye.

La aprobación tuvo lugar en el pleno ordinario de este mes en el que el equipo de Gobierno informó sobre una factura reparada por un importe de 975 euros emitida por la empresa de un edil del Ayuntamiento ahora no adscrito y que ha pertenecido a Ciudadanos, José Carlos Pérez, a cargo del club de fútbol, que es municipal como explica el alcalde. Algo que consideran irregular por lo que la mandarán al Consejo de Cuentas.