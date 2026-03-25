La pista deportiva de Piedra Dorada de Villamayor, lista para su uso

La pista deportiva de Piedra Dorada, en Villamayor de Armuña, ya está lista para su uso tras la reforma integral realizada por el Ayuntamiento de Villamayor en las instalaciones. Con una inversión de 60.000 euros, el consistorio ha dado respuesta a una de las demandas más recurrentes de los vecinos de la zona. Las actuaciones han consistido en el cierre perimetral de la instalación y la renovación de los elementos existentes. Con esta medida se pretende garantizar la seguridad de los usuarios, fundamentalmente niños de entre 10 y 12 años, al tratarse del único espacio dentro del casco urbano que permite una práctica deportiva en condiciones controladas. El nuevo cerramiento evita tanto la salida accidental de los menores como la proyección de balones hacia la vía pública, reduciendo así posibles situaciones de riesgo.

Asimismo, se han instalado bolardos en los accesos para impedir la entrada de vehículos al recinto, reforzando su carácter exclusivamente deportivo. Esta actuación se completa con la correspondiente señalización, especialmente orientada a advertir a los más pequeños de la necesidad de permanecer dentro del recinto y hacer un uso responsable del mismo.

En segundo lugar, se ha procedido a la remodelación de la zona de graderío, que hasta la fecha presentaba un estado deficiente como consecuencia del paso del tiempo. La existencia de zonas de tierra, hierba y albero entre el graderío y la pista generaba suciedad y, en épocas de lluvia, la aparición de barro que deterioraba la instalación. Con la actuación realizada, se ha mejorado notablemente la accesibilidad y las condiciones de uso de este espacio.

La tercera intervención ha afectado directamente a la propia pista deportiva, que no había sido objeto de una remodelación en más de veinte años. En este sentido, se ha llevado a cabo la reparación del firme y un nuevo pintado, incluyendo las marcas correspondientes a distintas disciplinas deportivas. Asimismo, se han anclado y asegurado elementos como porterías y canastas, garantizando una práctica deportiva segura.

Como mejora adicional, se ha instalado un nuevo sistema de iluminación que permitirá el uso de la pista durante las horas de menor luz, tanto en invierno como en verano. Este sistema cuenta con un control horario que limita su funcionamiento a determinadas franjas, compatibilizando así el uso de la instalación con el descanso de los vecinos. Además, la iluminación contribuye a reforzar la seguridad en una zona que anteriormente presentaba escasa visibilidad.

La actuación se completa con la instalación de una fuente de agua potable, facilitando así el uso de la pista durante los meses de mayor temperatura.

Cabe recordar que en su momento se planteó la ejecución de un cerramiento superior de la pista. No obstante, la empresa adjudicataria de la licitación renunció a su ejecución debido al incremento de los costes de los materiales. Pese a ello, el actual equipo de gobierno continúa estudiando alternativas que permitan dotar a la instalación de una cubierta compatible con el entorno, que posibilite su uso en condiciones climatológicas adversas sin afectar a la luz ni a las vistas de las viviendas colindantes.