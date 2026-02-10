La plataforma Stop Biogás de Castellanos de Villiquera organiza una charla sobre el impacto de estas plantas en el entorno

La Plataforma Stop Biogás de Castellanos de Villiquera ha convocado a sus vecinos para una charla informativa sobre el impacto que tienen en el entorno este tipo de instalaciones. Cabe recordar que la plataforma ha nacido en oposición a un proyecto que prevé implantar una planta de biogás en el término municipal de la localidad.

La charla, titulada “Biogás: cómo cambia nuestro entorno y cómo combatirlo”, tiene como objetivo ofrecer a los vecinos información técnica y divulgativa sobre el funcionamiento de las plantas de biogás y analizar los cambios que pueden generar en el entorno, así como sus posibles consecuencias ambientales, sociales y sanitarias, desde una perspectiva crítica y fundamentada.

La charla contará con la participación de los siguientes ponentes vinculados a otras plataformas contra biogás, que abordarán cuestiones como el impacto de este tipo de instalaciones en el entorno cercano, así como las vías de participación ciudadana disponibles para la población.

La charla será abierta a todos los interesados.