El Pleno de octubre de Villamayor aprueba la bajada del IBI y avances en infraestructuras y servicios locales

El Ayuntamiento de Villamayor celebró este jueves el Pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, en el que se abordaron y aprobaron varios asuntos de relevancia para el municipio. Entre los acuerdos más destacados figuran la bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para 2026, la aprobación definitiva del expediente de expropiación del Camino de Gudino, la actualización de las tarifas del servicio de taxi y la aprobación de dos mociones en defensa de los trabajadores autónomos y de la Guardia Civil.

La sesión plenaria tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 17:00 horas, conforme al decreto de convocatoria firmado por el alcalde, Ángel Luis Peralvo Sanchón, el pasado 27 de octubre.

Rebaja del IBI del 13% para 2026

La Corporación Municipal aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 7, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que reduce el tipo impositivo del 0,78 al 0,70. Esta medida supondrá una bajada del 13% en la carga fiscal de los vecinos a partir de 2026.

El alcalde explicó que esta rebaja ha sido posible gracias a la asunción total del coste del transporte metropolitano por parte de la Junta de Castilla y León, que libera al municipio de una aportación anual de 285.428 euros, permitiendo destinar ese ahorro a la reducción del impuesto.“Esta rebaja es un gesto de coherencia con el esfuerzo de los contribuyentes y una muestra de la buena gestión económica del Ayuntamiento”, destacó Peralvo.

La propuesta contó con el apoyo unánime de todos los grupos municipales.

Aprobación definitiva de la expropiación del Camino de Gudino

El Pleno aprobó de forma definitiva el expediente de expropiación forzosa nº 1720/2022, con una inversión de 100.000 euros, destinada a la ampliación y mejora del Camino de Gudino.

El proyecto prevé la expropiación de 28 parcelas, con una superficie total cercana a 10.000 metros cuadrados, y permitirá conectar el casco urbano de Villamayor con la urbanización Vega de Salamanca, además de facilitar el acceso a la ribera del río Tormes como espacio natural y deportivo. “Con esta aprobación comienza la materialización de un proyecto que Villamayor lleva esperando más de quince años y que será una realidad antes de finalizar el mandato”, afirmó el alcalde.

La propuesta fue aprobada con los votos favorables de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y la abstención del Grupo Municipal Socialista.

Actualización de las tarifas del servicio de taxi

Otro de los acuerdos plenarios fue la aprobación de la revisión de tarifas del servicio de autotaxi, propuesta por la Asociación Provincial Auto-Radio Taxi de Salamanca. Las nuevas tarifas, que entrarán en vigor en 2026, quedan fijadas de la siguiente manera:

Tarifa 1 (días laborables):

Bajada de bandera: 2,00 €

Kilómetro recorrido: 1,21 €

Hora de parada: 21,21 €

Percepción mínima: 4,15 €

Tarifa 2 (nocturna, domingos y festivos):

Bajada de bandera: 2,77 €

Kilómetro recorrido: 1,57 €

Hora de parada: 29,78 €

El acuerdo será remitido a la Comisión Regional de Precios para su validación definitiva. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Mociones en defensa de los autónomos y de la Guardia Civil

El Pleno también debatió dos mociones de carácter institucional presentadas por el Grupo Municipal Popular.

En defensa de los trabajadores autónomos.

La primera moción insta al Gobierno de España a rectificar la propuesta de subida de cotizaciones prevista para 2026 y a mantener congeladas las tablas actuales.

El portavoz popular, Daniel Velasco Labrador, afirmó que “no se puede seguir castigando a los pequeños empresarios y profesionales que sostienen la economía real del país”, reclamando un sistema de cotización progresivo y justo.

La moción fue aprobada con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox, y la abstención del PSOE.

En defensa del proyecto de viviendas y mejora del cuartel de la Guardia Civil.

La segunda moción solicita al Gobierno central la ejecución inmediata del proyecto de viviendas pendientes en el cuartel de Santa Marta de Tormes, así como la ampliación de sus dependencias administrativas. Además, incluye la petición de aumento de efectivos para mejorar el servicio en los 20 municipios que cubre el puesto principal.

La moción fue aprobada con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox, y el voto en contra del PSOE.

Compromiso con la gestión responsable

El Pleno de octubre refleja el compromiso del Ayuntamiento de Villamayor con la estabilidad financiera, la movilidad sostenible y la defensa de los intereses locales.

Los acuerdos adoptados consolidan una línea de gestión orientada a reducir la presión fiscal, mejorar las infraestructuras y reconocer el papel esencial de los autónomos y los cuerpos de seguridad en la vida social y económica del municipio.