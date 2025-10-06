La Policía Local de Santa Marta recibe formación para el manejo seguro del dispositivo táser

La Policía Local de Santa Marta de Tormes ha iniciado esta semana tres jornadas de formación que habilitarán a los integrantes del cuerpo para el uso del dispositivo táser con el que cuentan para su autodefensa. En concreto, uno de los agentes se ha trasladado hasta Torrejón de Ardoz para recibir esta formación que luego impartirá a sus compañeros en calidad de instructor.

El curso cuenta con una parte teórica en la que el agente conocerá las especificaciones y la tecnología del dispositivo, así como sus diferentes partes, conocimientos sobre la respuesta fisiológica tras su uso y todas las consideraciones a tener en cuenta para su correcta utilización. Una vez completada la parte teórica, se procederá a realizar la parte práctica con ejercicios básicos y avanzados para aprender la funcionalidad de la pistola.

La formación contempla también simulaciones de escenarios policiales, demostraciones de capacidad pedagógica individual y gestión de grupos de trabajo.

Una vez finalizada la formación, el agente se someterá a tres exámenes, uno teórico, otro práctico y otro pedagógico, que deberá superar para poder trasladar la formación al resto de la plantilla.

El curso, que se impartirá en las instalaciones de la Policía Local de Torrejón de Ardoz, dará comienzo el lunes 6 de octubre y se prolongará hasta el miércoles 8 de octubre con un total de 24 horas lectivas distribuidas en horario de 7:30 a 15:30 horas.

“Se trata de una formación obligatoria para poder usar este dispositivo que permite incapacitar a una persona a través de descargas eléctricas. Santa Marta es el único municipio de la provincia, exceptuando la capital, que cuenta con este sistema de defensa con el que se pretende garantizar la seguridad de los agentes en situaciones de riesgo y, en consecuencia, también la de la ciudadanía”, explicó el concejal de Policía, Jesús Hernández.