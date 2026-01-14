El PP de Santa Marta hace balance: 9 millones de euros de inversiones de la Junta y nuevos proyectos de futuro

El Partido Popular de Santa Marta de Tormes ha hecho balance de la apuesta de la Junta de Castilla y León por la localidad de alfoz destacando el récord en inversiones durante esta legislatura que cifran en 9 millones de euros. Para David Mingo, alcalde de la localidad, es un balance “muy positivo” ya que nunca en la historia de nuestra democracia el Ayuntamiento de Santa Marta había recibido tantos fondos por parte de la Junta de Castilla y León.

La inversión estrella es la construcción de 27 viviendas para jóvenes en la Avenida de la Serna “con cerca de 4,5 millones de euros de inversión”, ha asegurado Mingo que ha destacado otros proyectos como la ampliación del centro de salud de la localidad y la mejora de su envolvente, con 1,3 millones de euros, “que está en fase de finalización y que nos va a dar un centro de salud más amplio con capacidad para mejorar los servicios que se están prestando en el municipio, como, por ejemplo, el de la extracción de sangre”. Otro de los grandes proyectos es la conexión de agua con Salamanca, “esa eterna promesa que existía en el municipio y que, gracias a la Junta de Castilla y León, gracias al presidente Mañueco, vamos a poder realizar”.

El alcalde además ha recordado los 4,5 millones de euros que se han destinado en estos cuatro años a diversos programas de empleo de la Junta que se han llevado a cabo en la localidad, tanto en la escuela de Hostelería como en el área de empleo y que “han permitido que tengamos acciones de turismo, que han permitido que tengamos la recuperación, por ejemplo, del Ora et Labora que presentamos hace escasamente unos meses en la zona también de La Serna frente a La Fontana y que han dado posibilidad de empleo y de formación a cientos de personas en Santa Marta de Tormes.

Por último, el edil ha hecho referencia al centro de empresa, “ese centro de emprendimiento, que ya va a ser una realidad la licitación en las próximas semanas, con 1,7 millones de euros de inversión de los que más de un millón ha sido aportado por la Junta”. Otras inversiones han sido en pavimentación y asfaltado, mejora de zonas verdes y de seguridad vial o inversión en espacios culturales y deportivos, entre otras.

El alcalde ha finalizado preguntándose “¿Cuándo vamos a tener nosotros una posibilidad semejante? ¿Cuándo vamos a volver a repetir una posibilidad de tener ese contacto inmediato?” y ha añadido que “estamos convencidos de que no podemos perder esta oportunidad que tenemos en este momento en Salamanca, pero también en Santa Marta” haciendo referencia a los proyectos de futuro que pasan por el polígono industrial y nuevos centros de emprendimiento.