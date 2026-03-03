Un premio a la entrega: Álvaro Alaguero, de Protección Civil Santa Marta, recibe la cruz al Mérito

Álvaro Alaguero, voluntario de Protección Civil de Santa Marta de Trmes, ha recogido en Moncada, Valencia, la Cruz al Mérito con distintivo azul en reconocimiento a su constante entrega, dedicación diaria y ejemplar trayectoria al servicio de la ciudadanía.

Acompañado del concejal Jesús Hernández, el santamartino recogió su reconocimiento en un acto en el que se entregaron 43 condecoraciones con distintivo blanco y 14 condecoraciones con distintivo azul a voluntarios por su compromiso y trayectoria. Un acto institucional que se celebró en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Protección Civil y que reunió a una nutrida representación del colectivo de voluntarios y voluntarias de distintos municipios de España.

En su intervención, la alcaldesa del municipio valenciano expresó «el agradecimiento de la ciudadanía de Moncada a todos los profesionales de la seguridad ciudadana que desempeñan su labor en nuestra ciudad», con palabras de reconocimiento para los voluntarios de Protección Civil, la Guardia Civil y la Policía Local, concluyendo con un mensaje de gratitud por «vuestra entrega, vuestra responsabilidad y vuestra vocación de servicio».