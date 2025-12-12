Premio de un millón de euros para un acertante de ‘El Millón’ en Castellanos de Moriscos

Salamanca celebra un nuevo millonario, y es que el premio de El Millón ha recaído en un acertante de Castellanos de Moriscos que ha visto cómo toda su vida ha cambiado por completo.

El acertante compró el boleto ganador en la propia localidad, en la plaza Mayor número 7, validado en el Despacho Receptor No 64.130, cuyo codigo ganador ha sido el WJM56128.

De este modo, la suerte cae en Salamanca a pocos días de que se celebre el sorte de la Lotería de Navidad que tanta gente espera en la ciudad y en el resto de la provincia.