Preocupación en Carbajosa por el ERE de Majorel que afecta a 169 trabajadores

La preocupación crece tras el anuncio de un ERE por parte de Majorel, empresa ubicada en Carbajosa de la Sagrada, que afectaría a 169 trabajadores de Salamanca. El alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, ha mantenido este lunes una reunión con representantes del comité de empresa, integrado por los sindicatos CCOO, UGT, USO, CGT y CSIF, quienes han trasladado su preocupación y desacuerdo ante el expediente de regulación de empleo anunciado por la compañía y que contempla el despido de 329 personas en el conjunto del país, de las cuales 169 corresponden al centro de Carbajosa, el más afectado de todos. Una cifra que supone el 20 por ciento de la plantilla actual en el centro de trabajo de la localidad salmantina.

Los representantes sindicales han explicado que la empresa justifica esta medida por causas organizativas y productivas, alegando una reducción de ganancias y un incremento de costes con el objetivo de mantener su competitividad, recordando además que se trata del tercer expediente de regulación de empleo en los últimos dos años y medio, todos ellos tramitados desde que la compañía fue adquirida por Teleperformance a finales de 2023, y señalando que, aunque en anteriores procesos la sede de Salamanca resultó menos afectada, cabe destacar que es el centro de mayor tamaño de la compañía a nivel nacional.

El alcalde ha manifestado su preocupación por la magnitud del impacto que podría suponer la pérdida de 169 puestos de trabajo en Carbajosa y en el entorno de Salamanca, subrayando las graves consecuencias económicas y sociales que esta decisión tendría para cientos de familias, y ha trasladado a los representantes sindicales el compromiso del Ayuntamiento de realizar las gestiones oportunas ante la Junta de Castilla y León y ante cualquier administración con el fin de dar traslado de la situación y tratar de paliar al máximo el número de despidos previstos, defendiendo siempre el mantenimiento del empleo y la estabilidad laboral en el municipio.

El expediente de regulación de empleo fue comunicado por la empresa el pasado 10 de febrero y el procedimiento se articula en tres fases, habiendo comenzado el periodo de negociaciones entre la dirección y la representación sindical el día 25 de febrero y estando prevista su finalización el próximo 18 de marzo, un proceso que será seguido con atención por el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, que reitera su apoyo a los trabajadores y su disposición a colaborar dentro de sus competencias para contribuir a una solución que minimice el impacto laboral y social de esta medida.