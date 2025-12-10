Prevención de la violencia para más de 300 estudiantes de Villamayor

Más de 320 estudiantes de Villamayor de Armuña se han beneficiado este trimestre educativo del proyecto “Transfórma-T. La iniciativa, organizada por la Fundación Plan B, ha estado dirigida a alumnos desde 3º de Primaria hasta 2º de la ESO que han participado en talleres educativos centrados en la identificación y prevención de la violencia.

Unas sesiones en las que se ha trabajado para que los alumnos qué se entiende por violencia, reconozcan sus causas, y reflexionen sobre hasta qué punto determinadas prácticas agresivas, a menudo justificadas como “bromas”, están normalizadas en la vida cotidiana. Se ha terminado con dinámicas para promover conductas de buen trato, como la comunicación asertiva o el autocontrol.

Estos talleres formativos han sido sólo la primera fase del proyecto. Con la llegada del nuevo año se creará un grupo de “agentes de cambio” en el que todos los niños, niñas y adolescentes que se apunten harán actividades participativas y divertidas en horario extraescolar. Ahí adquirirán herramientas para construir relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la resolución pacífica de conflictos.

Además, en febrero se llevará a cabo una convivencia de fin de semana con todos los gastos pagados en el que desarrollarán actividades comunitarias dirigidas a sensibilizar a la población de Villamayor sobre la violencia. Todos los aprendizajes recogidos a lo largo del proyecto los transmitirán a final de curso al resto del alumnado de su clase, de forma que sea una sensibilización de igual a igual.

El coste de las actividades del proyecto Transfórma-T, cofinanciado por la Comisión Europea en una convocatoria gestionada por la ONG Educo, es totalmente gratuito. El plazo de inscripción aún está abierto. Para apuntarse, las familias solo tienen que contactar con la Fundación Plan B a través del teléfono 621 329 476. Será una gran oportunidad para construir un Villamayor más igualitario y libre de violencias para la infancia y adolescencia.